«Цепочка циклонов»: синоптик Ильин объяснил холодную погоду в Москве

— На пасмурную и дождливую погоду в Москве сейчас влияет нескончаемая цепочка циклонов, которые идут из Северной Атлантики. Ничего хорошего она нам не приносит. Кроме того, в центральную часть европейской территории России зашел холодный арктический воздух, а под плотным слоем облаков солнце не может прогревать эту холодную воздушную массу. Отсюда и такие низкие температуры, — рассказал синоптик.