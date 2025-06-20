«Цепочка циклонов»: синоптик Ильин объяснил холодную погоду в Москве

Синоптики сообщили, что в воскресенье, 22 июня, в столичном регионе температура воздуха местами опустится всего до плюс пяти градусов. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему в Москве держится прохладная погода.
— На пасмурную и дождливую погоду в Москве сейчас влияет нескончаемая цепочка циклонов, которые идут из Северной Атлантики. Ничего хорошего она нам не приносит. Кроме того, в центральную часть европейской территории России зашел холодный арктический воздух, а под плотным слоем облаков солнце не может прогревать эту холодную воздушную массу. Отсюда и такие низкие температуры, — рассказал синоптик.
Он отметил, что погода не изменится до конца июня.
— Доброго потепления пока не ожидается. От 20 до 23 градусов тепла — максимум, что возможно в третьей декаде месяца. Все прогностические модели, которые нам обещали жаркий июнь, сделали холостой выстрел, — добавил Ильин.
До конца июня температура воздуха в Москве вряд ли поднимется выше плюс 25 градусов — жара наступит только к началу следующего месяца. Подтвердила в беседе с «ВМ» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.