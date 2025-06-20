«Когда вы поете в России, не можете не представлять образы Толстого»

Суперзвезда итальянской эстрады и любимец российских зрителей, певец Аль Бано приехал на ПМЭФ, куда его пригласили выступить перед участниками форума. Артист нередко бывает в России и не боится признаваться в любви к нашей стране. Его воспоминания о визитах сюда наполнены точными замечаниями, мудрыми выводами и теплой ностальгией. И этот приезд, рассказывает он, далеко не последний — ближайший запланирован всего через пару месяцев. «Известия» встретились с Аль Бано и поговорили с ним о любви, политике и творчестве.
«Я пел для Путина, для Ельцина, пел для великого русского народа в Сибири».
— Мы очень благодарны, что вы с нами, что приехали на ПМЭФ из теплой Италии. А в Петербурге в эти дни погода неприятная. Вас это не пугает?
— Впервые я приехал в Ленинград в июне 1984 года. Это было по-настоящему запоминающееся событие. Я приехал с семьей — с отцом, мамой, детьми, с женой Роминой Пауэр. И это был поистине волшебный момент.
Помню, что Ромина не хотела ехать, противилась этому. А когда в гостинице открыла кран и потекла ржавая вода, она расстроилась: «И здесь тоже ржавая вода!» — «Ромина, ты в России. Понятно, что немного ржавой воды в знак приветствия должно быть!».
Короче говоря, не было воды, не было фруктов, которые она хотела, совершенно другой климат. Но все было исправлено в очень короткие сроки, благодаря итальянскому консулу в Ленинграде. Когда она приехала в СССР — плакала, и когда мы уезжали — тоже плакала, но уже от того, что больше не увидит волшебные белые ночи.
Санкт-Петербург — город, который произвел на меня сильное впечатление с первого взгляда. Второй взгляд был в 1986 году. Годом ранее родилась моя дочь Кристель, и мы не могли проводить концерты. Но когда прибыли в Ленинград вновь, дали 18 концертов во Дворце спорта (Спортивно-концертный комплекс им. Ленина. — Ред.). И это был особенный момент.
Помню, в первый вечер, когда мы вошли во Дворец спорта, была мертвая тишина, и я сказал: «По-моему, сегодня здесь никого нет». Когда вы идете на концерт в Италии, публика чувствует это. Уже за два километра наблюдаются хаос, шум, энтузиазм. Здесь же была абсолютная тишина. Мы шли по какому-то подземному переходу, будто сегодня здесь совсем никого нет. Затем, из профессионального интереса, я немного отодвинул занавес на сцене и из дыры увидел, что в зале аншлаг. Но зрители сидели в религиозной тишине. Это сцена, которую я никогда не забуду.
— Почему решили приехать сейчас, и не куда-нибудь, а на Международный экономический форум?
— Потому что если нет начала, я никогда не пойму, что означает конец. Есть один человек, ответственный за организацию этого форума, которого я очень хорошо знаю. Он итальянец, но теперь больше русский, живет в Москве. Я связался с ним, и меня пригласили. Я приехал сюда петь. Я люблю Санкт-Петербург, люблю русский народ.
Я пел для Путина, для Ельцина, пел для великого русского народа в Сибири и далее по стране. Когда вы поете в России, вы не можете не представлять образы Толстого, Достоевского, не вспоминать музыку Чайковского. Это не просто поездка по стране, а путешествие в историю, культуру и красоту ваших людей.
— Вы любите Россию, но сегодня как-то немодно. Не боитесь, что ваши поклонники в Европе и в других странах мира разочаруются в вас?
— Я всегда уважаю мысли людей, но и не недооцениваю свои собственные. Потому что я тоже человек. Знать корень того, почему все так, — важно. Я это хорошо знаю. Всегда был сторонником мира, потому что родился в конце Второй мировой войны. Моя мать очень проникновенно говорила мне об этом, и именно тогда зародилось мое желание мира, всегда и везде.
Но есть как хорошие моменты в жизни мужчины, женщины, семьи, народа, так и плохие. Прямо сейчас я абсолютно убежден, что это закончится. И наступит радость для всех.
«Мне позвонили по телефону и сказали, чтобы я был готов петь на Красной площади».
— Не пропало ли желание поехать в Донбасс и дать там концерт перед бойцами?
— Буду выступать с концертами там, куда меня позовут. Я заметил, певец — своего рода врач, он помогает унять боль, снять напряжение на мгновение, на час, два. И я счастлив, что остаюсь в душе тех, кто меня слушает.
— Артист должен говорить о политике, выражать свою позицию? Или его дело — искусство?
— Это зависит от особых интересов в жизни каждого, будь то художник, рабочий или любой человек.
— Если бы была возможность все-таки провести концерт мира на Красной площади, о котором вы писали в СМИ, с кем бы вы хотели встретиться и спеть вместе?
— С кем бы я хотел встретиться? Очевидно, с русскими людьми. Мне позвонили по телефону и сказали, чтобы я был готов, потому что наступит момент, когда мы будем петь на Красной площади. Это будет большой концерт во имя мира. Меня попросили быть готовым. Это произойдет в конце августа или начале сентября. Будем петь на Красной площади о мире, который наступит. И это очень важный момент в жизни любого артиста. Тебя призывают стать частью чего-то нового, начать новый жизненный цикл. Это фантастически. Я жду этого события.
— Вы дважды выступали на «Евровидении». В России организовали свой музыкальный конкурс, который называют альтернативой — «Интервидение». Более 20 стран примут участие, даже представители США приедут. Может, это тоже некий предвестник мира?
— Каждый шаг, сделанный в пользу желанного мира, будет прогрессивным шагом для человечества. И чем больше людей будет участвовать в этом, тем лучше. В конце концов, музыка, как сказал Ницше, необходима в жизни человека. Потому что жизнь без музыки была бы серьезной ошибкой.
А про «Интервидение» я ничего не слышал.
— Ваша песня «Felicita» — один из хитов на все времена. В чем секрет такого хита? Что надо спеть, чтобы войти в историю?
— Я никогда не думал давать советы другим. Человек, совершая поступки, сам понимает, на какой стороне ему следует быть. Я уважаю менталитет каждого. Важно прислушиваться к своей душе. Там всегда есть голод по позитиву, по миру. Прежде всего, мы должны добиться, чтобы понятие «война» исчезло из человеческого словаря. Надеюсь, что рано или поздно так и случится. Человека никогда, ни по какой причине не должны убивать, защищая что-то. Я думаю, что в жизни лучшая победа — это достижение мира.