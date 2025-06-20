«Когда вы поете в России, не можете не представлять образы Толстого»

Помню, в первый вечер, когда мы вошли во Дворец спорта, была мертвая тишина, и я сказал: «По-моему, сегодня здесь никого нет». Когда вы идете на концерт в Италии, публика чувствует это. Уже за два километра наблюдаются хаос, шум, энтузиазм. Здесь же была абсолютная тишина. Мы шли по какому-то подземному переходу, будто сегодня здесь совсем никого нет. Затем, из профессионального интереса, я немного отодвинул занавес на сцене и из дыры увидел, что в зале аншлаг. Но зрители сидели в религиозной тишине. Это сцена, которую я никогда не забуду.