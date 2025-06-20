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В Самару прибыл из Казани новый «Метеор 120Р» под названием «Капитан Полуэктов»

Судно на подводных крыльях совершило тестовый рейс из Казани, преодолев расстояние за 8 часов 30 минут.

Судно на подводных крыльях совершило тестовый рейс из Казани, преодолев расстояние за 8 часов 30 минут. «Метеор» принадлежит компании «Водолёт», которая планирует запустить новый двухдневный маршрут из Нижнего Новгорода в Самару через Казань, Ульяновск и Тольятти.

Регулярные рейсы по этому маршруту начнутся в июле 2025 года. Стоимость проезда пока неизвестна, так как теплоход участвует в акции «Культурный десант 45/25».

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!