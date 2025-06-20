В Самару прибыл из Казани новый «Метеор 120Р» под названием «Капитан Полуэктов»

Судно на подводных крыльях совершило тестовый рейс из Казани, преодолев расстояние за 8 часов 30 минут. «Метеор» принадлежит компании «Водолёт», которая планирует запустить новый двухдневный маршрут из Нижнего Новгорода в Самару через Казань, Ульяновск и Тольятти.