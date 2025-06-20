В Юрлинском округе Прикамья отремонтировали мосты через Сулай и Кузьву

Мост через Сулай на дороге Юрла — Дубровка обеспечивает выезд транспорта на региональную трассу Кудымкар — Гайны и сообщение целого ряда населенных пунктов с окружным центом. Здесь проходят муниципальный автобусный маршрут и маршрут школьного автобуса. Мост через Кузьву соединяет деревни округа между собой и с Юрлой, а также Кудымкаром.