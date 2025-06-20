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В Юрлинском округе Прикамья отремонтировали мосты через Сулай и Кузьву

Основная часть средств на ремонт двух мостов в Юсьвинском округе была выделена из краевого бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает минтранс региона.

Основная часть средств на ремонт двух мостов в Юсьвинском округе была выделена из краевого бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает минтранс региона.

Мост через Сулай на дороге Юрла — Дубровка обеспечивает выезд транспорта на региональную трассу Кудымкар — Гайны и сообщение целого ряда населенных пунктов с окружным центом. Здесь проходят муниципальный автобусный маршрут и маршрут школьного автобуса. Мост через Кузьву соединяет деревни округа между собой и с Юрлой, а также Кудымкаром.

До ремонта оба сооружения имели деревянное покрытие и находились в аварийном состоянии. Подрядчик заменил пролетные балки, мостовое полотно на бетонные плиты, очистил от коррозии металлические конструкции. Работы на обоих объектах завершены досрочно.