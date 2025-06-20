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Ростовская область заключила на ПМЭФ 20 соглашений почти на 210 млрд рублей

Донской глава Юрий Слюсарь подвел итоги работы на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Ростовской области заключила 20 соглашений почти на 210 млрд рублей в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

— 20 соглашений почти на 210 млрд рублей — рекордная цифра. Она показывает, что, несмотря на непростое время, инвестор в Ростовскую область идет, вкладывает средства, создает рабочие места, укрепляет экономику, — сказал Юрий Слюсарь.

Сотрудничество подтвердили в самых разных сферах: от запуска производств до модернизации инфраструктуры городов и развития ИТ-сектора, связи, логистики.

Одним из наиболее масштабных проектов на сумму почти в 35 млрд рублей оказалось строительство производственного комплекса по глубокой переработке кукурузы в Азове. На площадке планируют перерабатывать 1250 тонн зерна в сутки. Должны открыть около 800 новых рабочих мест.

Другой масштабный проект касается развития связи и цифровых сервисов, на эти цели инвестор намерен потратить 6 млрд рублей.

Также в число приоритетных соглашений вошло сотрудничество с госкорпорацией «Росатом». Компания направит более 3 млрд рублей в обновление социальных объектов, общественных пространств, инженерной инфраструктуры в Волгодонске. Также планируется расширение производства турбин и генераторов на «Атоммаше».

В Азове откроют завод по производству перкарбоната натрия. Это будет второе подобное предприятие в России. Кроме того, на Дону намерены развивать перегрузочные комплексы на базе речных портов, а также инфраструктуру железнодорожных перевозок.

К слову, инвестпортфель делегации Дона по итогам экономического форума в прошлом году составил 114,5 млрд рублей. Напомним, Ростовская область — один из 12 субъектов страны, где инвестиционные вложения увеличиваются шестой год подряд.

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