Ростовская область заключила на ПМЭФ 20 соглашений почти на 210 млрд рублей

Делегация Ростовской области заключила 20 соглашений почти на 210 млрд рублей в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.
— 20 соглашений почти на 210 млрд рублей — рекордная цифра. Она показывает, что, несмотря на непростое время, инвестор в Ростовскую область идет, вкладывает средства, создает рабочие места, укрепляет экономику, — сказал Юрий Слюсарь.
Сотрудничество подтвердили в самых разных сферах: от запуска производств до модернизации инфраструктуры городов и развития ИТ-сектора, связи, логистики.
Одним из наиболее масштабных проектов на сумму почти в 35 млрд рублей оказалось строительство производственного комплекса по глубокой переработке кукурузы в Азове. На площадке планируют перерабатывать 1250 тонн зерна в сутки. Должны открыть около 800 новых рабочих мест.
Другой масштабный проект касается развития связи и цифровых сервисов, на эти цели инвестор намерен потратить 6 млрд рублей.
Также в число приоритетных соглашений вошло сотрудничество с госкорпорацией «Росатом». Компания направит более 3 млрд рублей в обновление социальных объектов, общественных пространств, инженерной инфраструктуры в Волгодонске. Также планируется расширение производства турбин и генераторов на «Атоммаше».
В Азове откроют завод по производству перкарбоната натрия. Это будет второе подобное предприятие в России. Кроме того, на Дону намерены развивать перегрузочные комплексы на базе речных портов, а также инфраструктуру железнодорожных перевозок.
К слову, инвестпортфель делегации Дона по итогам экономического форума в прошлом году составил 114,5 млрд рублей. Напомним, Ростовская область — один из 12 субъектов страны, где инвестиционные вложения увеличиваются шестой год подряд.
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