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На дорогах Башкирии стартовали новые трехдневные рейды Госавтоинспекции

ГАИ три дня будет проводить массовые рейды по всей Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня и в предстоящие выходные на дорогах Башкирии пройдут масштабные профилактические рейды. Как сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, мероприятия направлены на снижение аварийности и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Особое внимание сотрудники дорожной полиции уделят выявлению лиц, управляющих автомобилями в состоянии опьянения, лишенных прав или использующих незарегистрированный транспорт. Для усиления контроля к рейдам привлекут сотрудников других подразделений органов внутренних дел.

Севастьянов призвал граждан сообщать о нетрезвых водителях или пешеходах на дорогах по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через чат-бот @GIBDDRB_02bot.

— Сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на ваши сообщения, — заверил руководитель ГАИ региона.

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