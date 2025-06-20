На дорогах Башкирии стартовали новые трехдневные рейды Госавтоинспекции

Сегодня и в предстоящие выходные на дорогах Башкирии пройдут масштабные профилактические рейды. Как сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, мероприятия направлены на снижение аварийности и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии.
Особое внимание сотрудники дорожной полиции уделят выявлению лиц, управляющих автомобилями в состоянии опьянения, лишенных прав или использующих незарегистрированный транспорт. Для усиления контроля к рейдам привлекут сотрудников других подразделений органов внутренних дел.
Севастьянов призвал граждан сообщать о нетрезвых водителях или пешеходах на дорогах по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через чат-бот @GIBDDRB_02bot.
— Сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на ваши сообщения, — заверил руководитель ГАИ региона.
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