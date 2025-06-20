Далекое — прекрасно: какое будущее покажут в кино

— НМГ создает футурологическую лабораторию в качестве площадки для дискуссии ученых, представителей общества и творцов из всех креативных индустрий. Исследование «Эскизы будущего» — первый проект лаборатории, оно закладывает фундамент для дальнейшей работы и исследует, какие образы и идеи о будущем могут использоваться в искусстве и вдохновлять россиян. Ведь забота о будущем — это важная государственная и общественная задача, в которой креативные индустрии могут и должны играть значимую роль, — отметила Светлана Баланова.