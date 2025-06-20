Далекое — прекрасно: какое будущее покажут в кино

Россияне хотят смотреть вдохновляющие фантастические фильмы. Более трети молодых людей признаются, что именно кинематограф формирует их представления о перспективах человечества. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования «Эскизы будущего», представленного Национальной Медиа Группой совместно с ЦСП «Платформа» в рамках Петербургского международного экономического форума. Также НМГ приняла решение организовать футурологическую лабораторию, предназначенную для диалога ученых и креативных кадров с целью создать образ мечты будущего российского общества. Подробнее — в материале «Известий».
Образы для дальнего горизонта.
Какой образ будущего должны формировать креативные индустрии? Какие футурологические идеи могут стать основой для новых проектов в кино и медиа? Этим вопросам была посвящена дискуссия «Эскизы будущего. Как смоделировать сценарии и образы “прекрасного далека”», состоявшаяся в рамках деловой программы ПМЭФ-2025. В центре внимания на мероприятии оказалось исследование Национальной Медиа Группы и ЦСП «Платформа» «Эскизы будущего», которое представила гендиректор НМГ Светлана Баланова.
— НМГ создает футурологическую лабораторию в качестве площадки для дискуссии ученых, представителей общества и творцов из всех креативных индустрий. Исследование «Эскизы будущего» — первый проект лаборатории, оно закладывает фундамент для дальнейшей работы и исследует, какие образы и идеи о будущем могут использоваться в искусстве и вдохновлять россиян. Ведь забота о будущем — это важная государственная и общественная задача, в которой креативные индустрии могут и должны играть значимую роль, — отметила Светлана Баланова.
Исследование базируется на масштабной работе. Было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет; проведено 50 экспертных интервью и серия структурированных интервью с представителями новых поколений (12−17 лет), организованы три экспертные сессии: с представителями научной и креативной среды, специалистами в области социальных дисциплин.
Один из главных выводов, к которому пришли авторы исследования, следующий: обществу нужен долгосрочный образ будущего — важнейший элемент картины мира, который помогает наполнить смыслом текущий момент, вдохновляет и предупреждает о потенциальных угрозах. Но прогнозировать далее, чем на 15 лет, сложно. Пробел может восполнить только искусство. В его силах — насыщать дальний горизонт образами, поддерживать более светлую перспективу, создавать вдохновляющий эмоциональный настрой.
Постапокалипсис — не сегодня.
В исследовании сделано интересное наблюдение: культовая кинофантастика базируется в основном на мрачных, постапокалиптических сценариях. Здесь приводятся в пример «Интерстеллар» Кристофера Нолана, «Лобстер» Йоргоса Лантимоса, «Грань будущего» Дага Лаймана, а общий процент таких «негативных» экранных историй про будущее оценивается в 43,3%. Почти столько же — 41,7% — имеют открытый сюжет, то есть не положительный и не отрицательный прогноз (примеры — популярные франшизы «Люди Икс» и «Люди в черном», нолановские «Начало» и «Довод»…). И только 15% лент создают позитивный образ грядущего. Сюда, в частности, относится отечественная картина «Сто лет тому вперед».
Из этого наблюдения авторы исследования делают вывод: важно стремиться к выравниванию баланса. При этом, ожидания публики, согласно проведенному опросу, совсем иные. 75% респондентов ждут от литературы и кино вдохновляющие и оптимистичные образы будущего — мир, в котором человечество развивается, преодолевает трудности и живет лучше.
В качестве одного из ориентиров может стать советская фантастика — литературная и кинематографическая. В сознании публики она как раз связана с позитивными, реалистичными образами — об этом заявили 70% опрошенных. Но нюанс заключается в том, что чем старше респонденты, тем выше был процент. То есть на оценку явно влияет фактор ностальгии.
«Даже внутри оптимистического мира советской фантастики может сквозить глубокий пессимизм: непонимание, куда все идет дальше, ощущение границы познания и, возможно, ложности пути», — отмечается в исследовании. Поэтому «выстроить волну проектирования будущего только через актуализацию наследия невозможно». Иными словами, просто воспроизвести старый опыт не получится. Нужно создавать новое, и здесь будут полезны футурологические лаборатории, объединяющие научную среду и творческую.
Светлана Баланова подчеркнула, что Россия имеет огромную культуру построения собственного представления о будущем. По ее словам, эту историю заложила советская фантастика. Она отметила, что РФ является лидером привилегированного клуба небольшого числа стран, которые строят свои образы мечты и будущего.