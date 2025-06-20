Какая погода будет в Казахстане 21 июня

Что же касается температуры воздуха значительных изменений не ожидается. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны 18−30 градусов тепла, в центре Казахстана 20−33 тепла, на востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до 35 градусов, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара 35−40 градусов, а также преимущественно без осадков погода.