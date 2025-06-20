Какая погода будет в Казахстане 21 июня

Что же касается температуры воздуха значительных изменений не ожидается. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны 18−30 градусов тепла, в центре Казахстана 20−33 тепла, на востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до 35 градусов, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара 35−40 градусов, а также преимущественно без осадков погода.
В Абайской области по прогнозам синоптиков ночью на востоке и юге будет дождь, гроза, утром и днем на западе, севере, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с, днем 15−20, на западе, севере, в центре области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на западе области 15 тепла, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Акмолинской области по данным синоптиков ночью пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, на севере, востоке области 15−20 м/с, днем 15−20, на севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 22−27 тепла.
В Актюбинской области днем на западе, юге и в центре прогнозируется дождь, гроза, на севере области небольшой дождь. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 23−28, на юге области 31 тепла.
В Алматинской области ночью в южной половине возможен кратковременный дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9−14, ночью в южной половине области порывы 18−23, временами 28 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 7−12 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла.
В Атырауской области ночью на севере и западе будет дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, днем 25−30 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью пройдет дождь, гроза, на севере, в центре области сильный дождь, днем на севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области 15−20, порывы 23 м/с, днем 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 13, днем 27−32, на востоке области 22 тепла.
В Жамбылской области ночью в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 12, днем 31−36, в горных районах области 28 тепла.
В Жетысуской области ночью в центре ожидается небольшой дождь, на востоке, в горных районах области сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20, ночью временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, в горных районах области 12 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 25 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 13- 18, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
В Карагандинской области на западе и востоке ожидается дождь, гроза, град, на севере области небольшой дождь, гроза. Ночью на востоке области, днем на западе, севере, востоке области шквал. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью на востоке области порывы 15−20 м/с, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20, на севере области временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 22 тепла, днем 24−29, на юге области 32, на западе области 20 тепла.
В Костанайской области на западе, севере и востоке прогнозируется дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, востоке, юге области 15−20 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
В Кызылординской области погода будет без осадков. Днем на западе области пыльная буря. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, днем 33−38 тепла.
В Мангистауской области днем на севере возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на севере, востоке области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, днем 27−32, на юге области 35 тепла.
В Павлодарской области на западе, севере и востоке пройдет дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 23−28 тепла.
В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, ночью на севере, востоке области сильный дождь, шквал, днем на севере, востоке области град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, западе, юге, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25, на востоке области 28 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Ветер западный, северо-западный 8−13, на севере, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 32−37, в горных районах области 28 тепла.
В Улытауской области ночью на севере пройдет дождь, гроза, град, на востоке, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 27−32, на севере области 22 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9−14, порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 24−26 тепла.
Алматы: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный 3−8, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 31−33 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.