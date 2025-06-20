Главные новости недели с 16 по 20 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 16 по 20 июня 2025 года.
Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025
Президент рассказал о значении технологий, пяти ключевых преобразованиях в структуре российской экономики, а также обозначил приоритетные задачи для бизнеса. По его словам, Россия вышла на первое место в Европе и четвертое в мире по объему экономики.
РФ передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ
Россия передала Украине 6060 тел погибших военнослужащих, выполнив стамбульские договоренности. Мединский также сообщил, что Украина передала тела 78 погибших российских военнослужащих.
Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
Президент США заявил, что ожидает «безоговорочной капитуляции» Ирана. Он назвал аятоллу Хаменеи «легкой мишенью», но отметил, что США не планируют его убивать — «по крайней мере, пока что».
В Армении арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна
Суд в Ереване арестовал на два месяца главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к захвату власти. Бизнесмен заявлял, что расследование в отношении него связано с критикой в адрес армянского правительства.
Суд обратил аэропорт Домодедово в доход государства
Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства «ДМЕ холдинга», управляющего 25 компаниями аэропорта Домодедово. Решение приведено к немедленному исполнению.