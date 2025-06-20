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Главные новости недели с 16 по 20 июня 2025 года

Итоги недели с 16 по 20 июня 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 16 по 20 июня 2025 года.

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025

Источник: Фотобанк Росконгресс

Президент рассказал о значении технологий, пяти ключевых преобразованиях в структуре российской экономики, а также обозначил приоритетные задачи для бизнеса. По его словам, Россия вышла на первое место в Европе и четвертое в мире по объему экономики.

РФ передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Россия передала Украине 6060 тел погибших военнослужащих, выполнив стамбульские договоренности. Мединский также сообщил, что Украина передала тела 78 погибших российских военнослужащих.

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Источник: AP 2024

Президент США заявил, что ожидает «безоговорочной капитуляции» Ирана. Он назвал аятоллу Хаменеи «легкой мишенью», но отметил, что США не планируют его убивать — «по крайней мере, пока что».

В Армении арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна

Источник: РИА "Новости"

Суд в Ереване арестовал на два месяца главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к захвату власти. Бизнесмен заявлял, что расследование в отношении него связано с критикой в адрес армянского правительства.

Суд обратил аэропорт Домодедово в доход государства

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства «ДМЕ холдинга», управляющего 25 компаниями аэропорта Домодедово. Решение приведено к немедленному исполнению.