Почему морские слоны спят всего два часа в сутки и чему это может научить людей

В условиях растущей нагрузки и постоянного стресса бессонница становится привычным спутником почти каждого современного человека. Даже тот, кто не страдает хроническими расстройствами сна, регулярно сталкивается с ситуациями, когда заснуть мешают предстоящие события, тревожные мысли или банальная нехватка времени из-за работы или учебы.
Порой невольно возникает зависть к существам, которым хватает пары часов сна. И одним из таких животных стал северный морской слон, который спит всего два часа в сутки. О нем рассказали в журнале «Наука и жизнь».
Морской слон — это крупное морское млекопитающее из семейства настоящих тюленей (Phocidae). Свое название он получил из-за характерного вида: у самцов на морде есть мясистый трубчатый вырост, напоминающий короткий хобот — отсюда и «слон».
Ученые из Калифорнийского университета в США исследовали активность мозга морских слонов и выяснили, что короткий сон этих животных связан с суровыми условиями обитания.
Чтобы наблюдать за состоянием мозга морских слонов, специалисты разработали водонепроницаемое устройство, которое считывало мозговые волны прямо во время погружений. С его помощью удалось зафиксировать, что ластоногие засыпают на глубине 60−100 метров, куда поднимаются с еще большей глубины — 400−900 метров, где охотятся.
В этих верхних слоях океана начинается фаза медленного сна: морской слон перестает активно двигаться, но продолжает сохранять вертикальное положение. Через несколько минут сон переходит в быструю фазу, во время которой животные теряют мышечный контроль и начинают медленно опускаться на глубину. Всего один такой цикл длится 5−10 минут, после чего они всплывает за воздухом и снова уходят на охоту.
В сутки набирается не более двух часов сна. Примечательно, что столько же спит и африканский слон, которого ранее считали чемпионом по «экономии сна». До недавнего времени самыми мало спящими считались лошади, проводящие в состоянии сна в среднем 2 часа 53 минуты в сутки.
Однако морского слона нельзя назвать абсолютным рекордсменом: на суше, куда он выходит для размножения или смены шкуры, его режим резко меняется — он может спать до 11 часов в день. По сути, животное «компенсирует» морской недосып на берегу.
Тем не менее морские слоны все же знают секрет, как выживать и функционировать при экстремально коротком сне. Возможно, ученым еще только предстоит понять, можно ли адаптировать этот механизм для человека — или хотя бы использовать его принципы для помощи людям, которые страдают от нехватки сна.