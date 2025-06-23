Почему морские слоны спят всего два часа в сутки и чему это может научить людей

В этих верхних слоях океана начинается фаза медленного сна: морской слон перестает активно двигаться, но продолжает сохранять вертикальное положение. Через несколько минут сон переходит в быструю фазу, во время которой животные теряют мышечный контроль и начинают медленно опускаться на глубину. Всего один такой цикл длится 5−10 минут, после чего они всплывает за воздухом и снова уходят на охоту.