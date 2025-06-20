Минздрав обратился к белорусам с важным заявлением про БАДы

«Если вы видите какие-то лечебные заявленные свойства на пищевом продукте либо в любом другом информационном ресурсе, пожалуйста, почитайте другую информацию, обратитесь к медспециалисту или в госорганизацию здравоохранения», — заявили в Министерстве здравоохранения Беларуси.