Минздрав обратился к белорусам с важным заявлением про БАДы. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве посоветовали белоруса относиться критически к составу БАДов и подобной продукции, предлагаемой в интернете или же через мессенджер.
«Если вы видите какие-то лечебные заявленные свойства на пищевом продукте либо в любом другом информационном ресурсе, пожалуйста, почитайте другую информацию, обратитесь к медспециалисту или в госорганизацию здравоохранения», — заявили в Министерстве здравоохранения Беларуси.
В пресс-службе также порекомендовали белорусам позвонить в соответствующие организации системы Минздрава, системы обеспечения санэпидблагополучия для разъяснения: являются ли свойства, которые указаны на препарате, доказанными и правдивыми.
Тем временем Минздрав прокомментировал резонансное дело торговцев пищевыми добавками под видом дорогих лекарств: «Имеют потенциальный вред для здоровья».
Ранее МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств: «Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей».
Кстати, МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.