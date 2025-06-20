Психологи выяснили, как интернет-зависимость влияет на ценности

Участниками исследования стали 106 старшеклассников из Москвы и Белогорска в возрасте от 16 до 18 лет. С помощью методик оценки интернет-зависимости (CIAS), смысложизненных ориентаций (СЖО) и системы ценностей (по М. Рокичу) подростков разделили на три группы: с минимальным риском зависимости, со склонностью к ее формированию и с устойчивой формой зависимости.