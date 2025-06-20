Психологи выяснили, как интернет-зависимость влияет на ценности

Старшеклассники, склонные к интернет-зависимому поведению, реже задумываются о целях, смысле и собственных жизненных ориентирах. К такому выводу пришли исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), проанализировав связь между личностными характеристиками подростков и их отношением к цифровой среде. Результаты опубликовали на портале Naked Science.
Как отмечается в исследовании, подростки с признаками зависимости от интернета демонстрируют меньший интерес к активной жизни, стремлению к знаниям и жизненной мудрости. По сравнению со сверстниками с низким уровнем риска, они чаще сталкиваются с отсутствием четких целей, слабой верой в себя и низким уровнем удовлетворенности жизнью.
Участниками исследования стали 106 старшеклассников из Москвы и Белогорска в возрасте от 16 до 18 лет. С помощью методик оценки интернет-зависимости (CIAS), смысложизненных ориентаций (СЖО) и системы ценностей (по М. Рокичу) подростков разделили на три группы: с минимальным риском зависимости, со склонностью к ее формированию и с устойчивой формой зависимости.
Анализ показал, что у второй группы подростков жизненные ориентиры крайне размыты и к интернету они относятся двойственно: с одной стороны, воспринимают его позитивно, с другой — осознают потенциальную опасность своего состояния. Их восприятие онлайн-пространства и даже близкого окружения часто амбивалентно и лишено устойчивости.
Исследование хотят расширить, включив в параметры выборки культурные особенности и места проживания школьников. Данные хотят использовать для профилактики интернет-зависимости.