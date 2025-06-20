Через 10 дней в Казахстане запустят суперкомпьютер — Мусин

Мусин добавил, что с возможностями этого суперкомпьютера можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных, обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру и историю. И запускать собственные ИИ-продукты.