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Через 10 дней в Казахстане запустят суперкомпьютер — Мусин

Астана. 20 июня. КазТАГ — Через 10 дней в Казахстане запустят суперкомпьютер, сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Источник: КазТАГ

«Через 10 дней в Казахстане будет запущен суперкомпьютер. Мощная штука на базе NVDIA H2000. 6,7 млн CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти. Все это будет доступно госрганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам», — сообщил Мусин на своей странице Instagram в пятницу.

Мусин добавил, что с возможностями этого суперкомпьютера можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных, обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру и историю. И запускать собственные ИИ-продукты.