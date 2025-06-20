Оптоволокно применили для обнаружения таракана по звуку и записи его топота

«Исследователи отмечают, что медленные движения (примерно до 1 см/с) были едва различимы без дополнительной обработки. При этом система успешно фиксировала не только акустические колебания в воздухе от шипения, но и физический контакт ног с волокном при быстром движении насекомого», — пояснили в ПНИПУ.