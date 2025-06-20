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Почти 8% жителей Башкирии оказались за чертой бедности

В Башкирии за чертой бедности живет 7,8% населения.

Источник: Комсомольская правда

Доля жителей Башкирии с доходами ниже прожиточного минимума составила 7,8%. Это на 1,7 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Данными поделились аналитики «РИА Рейтинг».

Республика заняла 51 место среди регионов России по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (1,78%). В рейтинге за 2023 года Башкирия находилась на 47 позиции.

Наименьший уровень бедности зафиксирован Ямало-Ненецком (3,5%), Ненецком (6,4%) и Чукотском (4,4%) автономных округах. Москва с показателем 5,9% расположилась на пятом месте.

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