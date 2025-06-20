Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины

Накануне в ходе общения с зарубежными журналистами Путин сказал, что ситуация для Украины ухудшается. «Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Давайте обсуждать это», — сказал он.