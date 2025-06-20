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Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины

По словам президента, Россия добивается признания Украиной реалий на земле.

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Россия не добивается капитуляции Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии ПМЭФ. РБК ведет трансляцию с форума.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал Путин.

Так он ответил на вопрос модератора сессии, журналиста из ОАЭ Надима Котеича, который спросил его: «Дональд Трамп пытается добиться того, что он называет “безоговорочной капитуляцией Ирана” в плане его ядерной программы. Вы как президент России ищете ли безоговорочной капитуляции со стороны Владимира Зеленского?».

Накануне в ходе общения с зарубежными журналистами Путин сказал, что ситуация для Украины ухудшается. «Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Давайте обсуждать это», — сказал он.

Путин также сказал, что для урегулирования конфликта готов встречаться со всеми, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом вопрос заключается в том, кто будет подписывать документы: здесь важна юридическая составляющая.

Различные политики в ЕС неоднократно заявляли, что Россия добивается капитуляции Украины. Об этом, в частности, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. В Москве на это заявляли о необходимости достижения целей военной операции.

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