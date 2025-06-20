Директор из Новошахтинска получил условный срок за подкуп

В Новошахтинске суд вынес приговор местному предпринимателю за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Известно, что директор коммерческой организации поплатился за попытку решить проблему с авторскими правами деньгами. Бизнесмен передал менеджеру другой компании 100 тысяч рублей, чтобы тот не подавал гражданский иск из-за использования нелицензионного ПО. Взамен требовалось подписать мировое соглашение. Когда об этом узнали правоохранители, то нарушителя задержали.
Суд признал директора виновным по статье «Коммерческий подкуп». Наказание — три года условно с испытательным сроком, штраф в три раза больше суммы подкупа — 300 тысяч рублей, в также запрет на управленческую деятельность в коммерческих структурах на год.
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