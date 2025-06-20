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Реконструкцию аэропорта Уфы планируют начать в 2028 году

Росавиация: в 2028 году начнется реконструкция аэропорта Уфы.

Источник: Комсомольская правда

На полях Петербургского международного экономического форума состоялись переговоры между главой Башкирии Радием Хабировым и руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. Центральной темой встречи стала модернизация аэропорта Уфы.

Как сообщил Ядров, реконструкция аэродромной инфраструктуры в Уфе запланирована с 2028 года и будет осуществляться за счет федерального финансирования. Он отметил значительный потенциал роста пассажиропотока через воздушные ворота Башкирии.

Глава Росавиации выразил намерение лично посетить столицу республики этим летом для оценки состояния взлетно-посадочной полосы и других объектов аэропорта, после чего будет принято окончательное решение по срокам и объему предстоящих работ.

Эти планы соответствуют поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче увеличить авиационную подвижность граждан в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2023-м. В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» предусмотрена модернизация 75 аэропортов по всей стране, включая уфимский.

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