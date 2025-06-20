На Дону авария на насосной станции оставила два поселка без воды

В Новошахтинске временно прекращена подача воды в двух поселках из-за аварии. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. ЧП произошло 20 июня.
На насосной станции «Баки Ленина» произошел порыв водовода. В результате без водоснабжения остались поселки Стройбюро и Городская. Для жителей организован подвоз питьевой воды — заказать ее можно по специальным заявкам.
Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Точные сроки возобновления подачи воды пока не сообщаются.
Подпишись на нас в Telegram.