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На Дону авария на насосной станции оставила два поселка без воды

В Новошахтинске временно прекращена подача воды в двух поселках.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске временно прекращена подача воды в двух поселках из-за аварии. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. ЧП произошло 20 июня.

На насосной станции «Баки Ленина» произошел порыв водовода. В результате без водоснабжения остались поселки Стройбюро и Городская. Для жителей организован подвоз питьевой воды — заказать ее можно по специальным заявкам.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Точные сроки возобновления подачи воды пока не сообщаются.

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