Назаров отметил высокий спрос на услуги санаториев и призвал инвестировать в санаторно-курортное лечение

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наличие спроса на услуги санаториев и тенденции его роста говорят о том, что в эту сферу нужно еще больше инвестировать и расширять ее потенциал. На это обратил внимание управляющий делами Президента Юрий Назаров при рассмотрении перспектив развития санаторно-курортного лечения в республике на ближайшую пятилетку, сообщили БЕЛТА в организации.
Инвестиционные проекты, реализуемые санаториями, на данный момент, по словам Юрия Назарова, являются наиболее эффективными и перспективными с точки зрения отдачи в краткосрочном периоде. Постоянная работа над модернизацией материально-технической базы, приобретение нового оборудования, внедрение современных методик оздоровления, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры санаториев — основа их высокой востребованности и, как результат, успешной работы.
За последние пять лет экономический эффект от функционирования санаториев Управления делами Президента вырос в разы. При этом Юрий Назаров подчеркнул, что это не означает, что достигнут максимум и дальнейшее развитие не требуется. Наоборот, наличие спроса на услуги санаториев и тенденции его роста говорят о том, что в эту сферу нужно еще больше инвестировать и расширять ее потенциал, в том числе за счет оказания не только медицинских и оздоровительных услуг, но и сопутствующих, которые могут быть востребованы гостями санаториев.
Заведующий сектором координации деятельности организаций здравоохранения Управления делами Президента Маргарита Левченко обратила внимание, что в 2024 году в санаториях Управления делами Президента отдохнуло почти 115 тыс. гостей, из них более 60% — иностранные граждане, которые составили свыше трети от общего количества иностранцев, посетивших санатории республики. Подавляющее большинство отдыхающих в белорусских санаториях иностранцев (более 90%) формируют граждане России. В последние годы отмечается рост числа отдыхающих из Азербайджана и Латвии.
«Отдых и лечение в наших санаториях в 2024 году получили граждане почти всех стран СНГ, 19 европейских государств, а также Ирана, Израиля, Китая, Монголии, ОАЭ, Турции, США, — обратила внимание Маргарита Левченко. — В целом, в санаториях Управделами Президента отдохнули граждане почти из 40 стран».
Высокий уровень услуг, предоставляемых этими санаториями, подтверждается не только высокой востребованностью здравниц среди гостей, но и профессиональными оценками специализированных конкурсов и премий. Так, санатории «Юность», «Сосны», «Приозерный» неоднократно признавались победителями и призерами республиканского конкурса на лучшую санаторно-оздоровительную организацию года, конкурсов «Познай Беларусь», «Лидер года», «Номер один», «Народный выбор». Коллектив санатория «Юность» был отмечен благодарностью главы государства, а по итогам года учреждение занесено на Республиканскую доску почета. Санаторий «Приозерный» стал обладателем премии правительства за достижения в области качества.
Более того, для повышения эффективности управленческих процессов и качества работы с клиентами санатории Управления делами Президента активно занимаются цифровизацией. Так, по программе цифрового развития Управления делами Президента на 2025 год в санатории «Юность» реализуется пилотный проект по созданию единой информационной системы управления санаторно-курортной организацией. К опытной эксплуатации нового программного продукта в санатории планируют приступить уже в текущем году. В последующем эта цифровая разработка получит распространение и в других санаториях системы.
В целом, как проинформировал заместитель Управляющего делами Президента Антон Краевский, в ближайшие три года количество мест в санаториях управления увеличится не менее, чем на 300, появятся дополнительные мощности по оказанию услуг в сфере SPA и культурного досуга, новые направления будет развивать Республиканский горнолыжный центр «Силичи» санатория «Юность».
Все цели и задачи по развитию санаторно-курортной деятельности организаций Управления делами Президента будут оцифрованы и заложены в программный документ на пятилетку.
До начала совещания по рассмотрению актуальных вопросов функционирования санаториев Управделами Президента его участники стали посетителями выставки продукции предприятий «Белхудожпромыслы», которые активно сотрудничают с гостиницами, санаторно-курортными и природоохранными организациями республики, поставляя как разнообразную сувенирную продукцию для гостей и туристов, так и необходимые для работы санаториев, гостиниц и национальных парков изделия, а именно текстиль и посуду. -0-