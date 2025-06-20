Назаров отметил высокий спрос на услуги санаториев и призвал инвестировать в санаторно-курортное лечение

За последние пять лет экономический эффект от функционирования санаториев Управления делами Президента вырос в разы. При этом Юрий Назаров подчеркнул, что это не означает, что достигнут максимум и дальнейшее развитие не требуется. Наоборот, наличие спроса на услуги санаториев и тенденции его роста говорят о том, что в эту сферу нужно еще больше инвестировать и расширять ее потенциал, в том числе за счет оказания не только медицинских и оздоровительных услуг, но и сопутствующих, которые могут быть востребованы гостями санаториев.