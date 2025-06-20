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НАТО не готово идти на уступки России, в отличие от Вашингтона

«Многие оценивают специальную военную операцию как противостояние Украины и России. Это абсолютно не так. Основные бенефициары находятся за океаном. Всем этим процессом рулят Соединенные Штаты», — сказал Андрей Богодель.

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс не готов идти на уступки России, в отличие от Соединенных Штатов. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

«Многие оценивают специальную военную операцию как противостояние Украины и России. Это абсолютно не так. Основные бенефициары находятся за океаном. Всем этим процессом рулят Соединенные Штаты. Чтобы понимать, что было нужно России, нужно обратиться к тем требованиям, которые Москва в декабре 2021 года выдвинула Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу отдельно», — сказал Андрей Богодель.

Богодель про «Паутину» СБУ: если бы такое случилось на Западе, БПЛА объявили бы негуманным оружием.

В декабре 2021 года Москва предложила НАТО обязаться не брать в члены альянса Украину и другие страны и не проводить на территории Украины любые военные действия. Кроме того, Вашингтону предложили также гарантировать невступление в НАТО стран бывшего СССР.

«Если посмотреть, на что сегодня соглашается Трамп, то можно буквально по пунктам ставить плюсики, на какие уступки готов пойти Вашингтон. Но если посмотрим на НАТО, то никаких уступок нет — все ужесточается. Будь тогда Трамп, между Россией и США были бы договоренности», — считает военный эксперт.

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-

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