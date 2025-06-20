НАТО не готово идти на уступки России, в отличие от Вашингтона

«Многие оценивают специальную военную операцию как противостояние Украины и России. Это абсолютно не так. Основные бенефициары находятся за океаном. Всем этим процессом рулят Соединенные Штаты. Чтобы понимать, что было нужно России, нужно обратиться к тем требованиям, которые Москва в декабре 2021 года выдвинула Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу отдельно», — сказал Андрей Богодель.