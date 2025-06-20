Счастье в глубинке. Титул «Властелин села — 2025» в Гомельской области завоевала семья Шалаш

Сегодня областной этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» собрал в Добруше 14 лучших семей-конкурсантов из разных районов юго-востока страны. Это победители районных конкурсных этапов. На этот раз они прошли ряд разноплановых испытаний, чтобы показать и доказать, кто самая дружная, ловкая, хозяйственная и спортивная семья в регионе. Визитной карточкой стали выставки семейного творчества и подворья «Семья в объективе», творческое представление семьи «То, что нас объединяет» в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сельскохозяйственная семейная эстафета, конкурсы «С пользой в Год благоустройства от БРСМ» и «Сельские соленья». Продолжила хлебосольную тему презентация домашнего хлеба «Семейные рецепты: хлеб в каждом доме».