Счастье в глубинке. Титул «Властелин села — 2025» в Гомельской области завоевала семья Шалаш

20 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семья Шалаш из Лельчицкого района представит Гомельскую область в финале республиканского проекта «Властелин села — 2025», сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.
Большая и крепкая семья Шалаш живет в деревне Буда-Лельчицкая. Глава семьи Алексей Петрович — мастер леса в Лельчицком лесхозе, а его вторая половинка Вера Валерьевна — повар центральной районной больницы, сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком. Молодые родители воспитывают троих сыновей: Петра, Степана и Ярослава.
Серебро конкурса — у семьи Адасько из агрогородка Криничный Мозырского района. Супруги также воспитывают троих детей: дочерей Антонину и Мию, сына Владислава. Сергей Сергеевич работает машинистом экскаватора на предприятии «Спецмонтажстрой-180». Его супруга Ирина Валерьевна — почтальон отделения почтовой связи, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком.
В тройке лидеров и семья Карнеенко из агрогородка Залесье Чечерского района. Хозяин Денис Евгеньевич — электрик на предприятии «Вознесенск», хозяйка Юлия Петровна — в декретном отпуске. У них подрастают детки Никита, Юстина и Стефания.
Сегодня областной этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» собрал в Добруше 14 лучших семей-конкурсантов из разных районов юго-востока страны. Это победители районных конкурсных этапов. На этот раз они прошли ряд разноплановых испытаний, чтобы показать и доказать, кто самая дружная, ловкая, хозяйственная и спортивная семья в регионе. Визитной карточкой стали выставки семейного творчества и подворья «Семья в объективе», творческое представление семьи «То, что нас объединяет» в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сельскохозяйственная семейная эстафета, конкурсы «С пользой в Год благоустройства от БРСМ» и «Сельские соленья». Продолжила хлебосольную тему презентация домашнего хлеба «Семейные рецепты: хлеб в каждом доме».
Победитель областного конкурса представит Гомельскую область на республиканском финале проекта, который состоится 3−6 июля в рамках республиканского праздника «Купалье» в Могилевской области, рассказали в обкоме БРСМ.
Организатором областного этапа проекта является Гомельский областной комитет БРСМ при поддержке комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома, Гомельского областного объединения профсоюзов, Добрушского райисполкома.
Республиканский проект «Властелин села» реализуется по инициативе БРСМ с 2007 года. В конкурсе принимают участие молодые семьи с детьми — победители районных отборочных этапов, в которых один из супругов находится в возрасте до 31 года (включительно), проживающие в сельском населенном пункте более двух лет. -0-