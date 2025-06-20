В следующем сезоне КХЛ капитаном «Салавата Юлаева» вновь будет Григорий Панин

Панин, перешедший в «СЮ» в 2017 году, повторит рекорд финского нападающего Теему Хартикайнена по количеству проведенных сезонов в КХЛ за уфимский клуб. За восемь лет в составе команды хоккеист дважды становился бронзовым призером чемпионата и зарекомендовал себя как один из символов клуба.