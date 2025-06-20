В следующем сезоне КХЛ капитаном «Салавата Юлаева» вновь будет Григорий Панин

«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с капитаном команды Григорием Паниным. Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, предстоящий сезон станет для защитника девятым в составе «уфимцев».
Панин, перешедший в «СЮ» в 2017 году, повторит рекорд финского нападающего Теему Хартикайнена по количеству проведенных сезонов в КХЛ за уфимский клуб. За восемь лет в составе команды хоккеист дважды становился бронзовым призером чемпионата и зарекомендовал себя как один из символов клуба.
Сам спортсмен подчеркнул, что решение остаться в Уфе не было связано с финансовыми или иными условиями. По его словам, главным фактором стало желание продолжать играть за «Салават Юлаев». Панин выразил радость от возможности провести еще один сезон в составе любимой команды.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.