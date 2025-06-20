«Алкоголь умеет ждать»: сможет ли Ефремов вернуться к обычной жизни после тюрьмы

Режиссер Никита Михалков подтвердил, что актер Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12». По словам режиссера, он надеется, что Ефремов сможет влиться в коллектив театра. Получится ли у актера вернуться к обычной жизни после проблем с алкоголем, смертельного ДТП и заключения в тюрьме, выясняла «Вечерняя Москва».
Ефремов был условно-досрочно освобожден из-под стражи 9 апреля 2025 года. Он пробыл в колонии почти пять лет при сроке в 7,5 года за ДТП, в котором погиб 57-летний Михаил Захаров. Тогда артист сел за руль пьяным и спровоцировал смертельную аварию.
Особенности творческой среды.
Психолог Андрей Зберовский отметил, что немалое количество людей из мира кино, театра и других творческих специальностей злоупотребляют спиртным. Однако это не мешает им реализовывать себя в своей карьере.
— Певцу Владимиру Высоцкому злоупотребление алкоголем не мешало быть кумиром всей страны. Огромный творческий опыт, который был у Ефремова до отправки его в места не столь отдаленные, так и остался с ним. И его будет достаточно для того, чтобы продолжить работу в театре, — считает эксперт.
Будет ли его работа сопряжена с алкоголем, сказать сложно. Однако, напомнил психолог, в творческой среде это не является фактором, мешающим выступать. При этом алкоголь может довести до трагического исхода. Как, например, в случае с актером Владиславом Галкиным: злоупотребление спиртным разрушило его жизнь и не в последнюю очередь привело к смерти.
— В целом человеку несложно адаптироваться к обычной жизни после того, как он провел какое-то время в заключении, если в мире за время его нахождения в тюрьме ничего кардинально не изменилось, — добавил собеседник «ВМ».
В случае Ефремова, который провел в заключении менее пяти лет, изменений действительно почти не произошло.
Что будет с Ефремовым после УДО.
— Сложно адаптироваться, когда человек юный либо сильно возрастной. Но Ефремов находится в активном возрасте, поэтому я не вижу проблем с его возвращением к обычной жизни, — выразил мнение Зберовский.
Риск сорваться высок.
Врач-нарколог Алексей Казанцев обратил внимание на то, что алкоголь «умеет ждать». Существует так называемая биологическая память о дозе спиртного или наркотического вещества.
— В моей практике был пациент, который 20 лет не употреблял никаких видов алкогольных напитков. Но стоило ему выпить рюмку, как он посчитал, что может пить как все. И ушел в запой. То есть он откатился ровно к той дозе алкоголя, которую употреблял 20 лет назад, — рассказал врач.
По его словам, не существует такого понятия, как бывший алкоголик. У человека есть аддикция. Любые психотравмирующие ситуации либо радостные события могут привести к срыву со спиртным.
— Что произошло с Ефремовым? Можно сказать, что он зависимый. Он никогда не считал себя алкоголиком, зависимым. Он себя называл «веселым пьяницей». И этот «веселый пьяница» всегда был без критики, — напомнил нарколог.
Путь к убийству. Самые громкие скандалы и выходки Михаила Ефремова.
Едва ли Ефремов, находившийся менее пяти лет за решеткой, сможет отказаться от алкоголя. Колония, конечно, является местом, исключающим употребление спиртного. Но с актером не занимались психотерапевты по борьбе с зависимостями и клинический психолог, он не ходил на собрания группы «12 шагов». Скорее всего, его не наблюдал психиатр-нарколог, поэтому он вряд ли получал необходимое ему лечение.
— К тому же творческие люди, как правило, являются ранимыми, со своими личностными особенностями. Многие злоупотребляют спиртным. Скорее всего, Ефремову будут предлагать алкоголь. И велик риск срыва. Однако это не означает, что он обязательно сорвется, — добавил собеседник «ВМ».
Казанцев отметил, что Ефремову необходимо помнить о большом риске возвращения к спиртному и о том, что он не сможет пить как все, раз почти пять лет находился в тюрьме без алкоголя и его организм восстановился.
Юрист Илья Ремесло заявил, что Ефремов больше не имеет права на ошибку. По словам эксперта, действительно важно, чтобы артист не начал снова пить.
24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил Михаилу Ефремову УДО. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».