«Алкоголь умеет ждать»: сможет ли Ефремов вернуться к обычной жизни после тюрьмы

Будет ли его работа сопряжена с алкоголем, сказать сложно. Однако, напомнил психолог, в творческой среде это не является фактором, мешающим выступать. При этом алкоголь может довести до трагического исхода. Как, например, в случае с актером Владиславом Галкиным: злоупотребление спиртным разрушило его жизнь и не в последнюю очередь привело к смерти.