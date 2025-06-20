В Минтруда рассказали, что нужно знать о работе в выходной день

Привлечение к работе в выходной день возможно только с соблюдением законодательства. «Привлечение к работе возможно по предложению нанимателя с вашего письменного согласия (например, для выполнения срочного заказа), или же по инициативе работника, но с согласия нанимателя. Однако без согласия работника привлечение возможно в исключительных случаях, требующих предотвращения аварии, катастрофы, устранения стихийного бедствия; предотвращения несчастных случаев, устранения неполадок в системах жизнеобеспечения (вода, свет, газ, связь), оказания экстренной медпомощи медперсоналом», — сообщили в Минтруда.