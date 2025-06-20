В Минтруда рассказали, что нужно знать о работе в выходной день

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выходной день — это свободный от работы день, гарантированный Конституцией и Трудовым кодексом Республики Беларусь. Что должны знать те, кого наниматель привлекает к работе в законный выходной, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минтруда.
Привлечение к работе в выходной день возможно только с соблюдением законодательства. «Привлечение к работе возможно по предложению нанимателя с вашего письменного согласия (например, для выполнения срочного заказа), или же по инициативе работника, но с согласия нанимателя. Однако без согласия работника привлечение возможно в исключительных случаях, требующих предотвращения аварии, катастрофы, устранения стихийного бедствия; предотвращения несчастных случаев, устранения неполадок в системах жизнеобеспечения (вода, свет, газ, связь), оказания экстренной медпомощи медперсоналом», — сообщили в Минтруда.
При этом нельзя привлекать к работе в выходной беременных женщин, работников младше 18 лет, женщин с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия), инвалидов (если запрещено их индивидуальной программой реабилитации).
Есть особенности и в оплате труда привлеченных к нему в выходные дни. «Предусмотрена доплата к заработной плате в размере не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, либо неоплачиваемый день отдыха (по согласованию с нанимателем). Заработная плата за отработанные в такие дни часы начисляется и выплачивается пропорционально отработанному времени», — сообщили в Минтруда.
Максимально допустимое количество выходных для работы — 12 дней в год (кроме исключительных случаев).-0-