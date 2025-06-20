В Ростовской области зарегистрировали около 6,7 тысячи киберпреступлений

Ростовская область столкнулась с волной киберпреступлений. По данным прокуратуры региона, только в текущем году было зарегистрировано около 6,7 тысяч преступлений, совершенных с использованием интернет-технологий.
Как отмечают в ведомстве, злоумышленники применяют целый арсенал современных средств: вредоносные программы, фишинговые сайты, платежные платформы и даже кол-центры. При этом преступники постоянно совершенствуют свои методы, внедряя новые схемы обмана.
В прокуратуре сообщили, что правоохранительные органы уже разработали комплекс мер для противодействия цифровой преступности. Реализация этих мероприятий, по заверению официальных лиц, уже начата.
Специалисты предупреждают жителей Ростовской области быть особенно внимательными при совершении онлайн-платежей и не переходить по подозрительным ссылкам.
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