Украденные из магазина продукты минчанин продал на улице прохожим — возбуждено уголовное дело

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украденные из магазина продукты минчанин продал на улице прохожим. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В Ленинское РУВД обратилась представитель столичного магазина с заявлением о хищении товара на сумму более Br450. «Оперативники установили и задержали 37-летнего жителя столицы, который, находясь в торговом объекте, вынес из него 16 коробок конфет различных наименований и 4 банки кофе. Похищенное имущество фигурант реализовал на улице прохожим по сниженной цене, а вырученные Br200 потратил на личные нужды», — сообщили в милиции.
Возбуждено уголовное дело за кражу. Известно, что мужчина не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. -0-