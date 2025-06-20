Украденные из магазина продукты минчанин продал на улице прохожим — возбуждено уголовное дело

В Ленинское РУВД обратилась представитель столичного магазина с заявлением о хищении товара на сумму более Br450. «Оперативники установили и задержали 37-летнего жителя столицы, который, находясь в торговом объекте, вынес из него 16 коробок конфет различных наименований и 4 банки кофе. Похищенное имущество фигурант реализовал на улице прохожим по сниженной цене, а вырученные Br200 потратил на личные нужды», — сообщили в милиции.