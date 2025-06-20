Госстандарт: практически во всех сферах экономики Беларуси до 2040 года будет использоваться ИИ

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2040 года предусмотрено, что практически во всех сферах экономики республики будет использоваться искусственный интеллект. Такое заявление на круглом столе на площадке международного ИКТ-форума и выставки Digital Expo — 2025 сделала начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.
Круглый стол, посвященный стандартизации в области искусственного интеллекта, организовали Государственный комитет по стандартизации и Программа развития ООН в Беларуси (ПРООН).
«Наша страна делает только первые шаги в направлении искусственного интеллекта, но в Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года предусмотрено, что практически во всех сферах экономики республики будет использоваться ИИ, — рассказала Оксана Гришкевич. — Сегодня мы нарабатываем регулирование через технические стандарты, потому что законодательство, которое бы жестко регулировало эту сферу, только формируется».
На данный момент в Беларуси действует 12 стандартов на беспилотные транспортные средства, касающихся искусственного интеллекта, разрабатываются стандарты на системы менеджмента в данной сфере, как и ряд стандартов при содействии экспертов ПРООН, которые будут утверждены в конце этого года. Модельный закон «О технологиях искусственного интеллекта», принятый Межпарламентской ассамблеей СНГ 24 апреля этого года, разработан Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. Сейчас этот институт продолжает работу над законодательством для нашей страны.
Оксана Гришкевич также обратила внимание, что настоящей экспертной площадкой для обмена мнениями и практическим опытом и достижения консенсуса выступят технический комитет по стандартизации Беларуси, который создается по инициативе ОИПИ, и межгосударственный технический комитет «Искусственный интеллект».
Опыт в сфере технического регулирования технологий ИИ также представили эксперты из России и Китая. Практически все спикеры подчеркнули, что сегодня маркетинговые механизмы представляют ИИ как универсальный инструмент решения любых вопросов, поэтому так важно найти адекватные решения на основе экспертных мнений. -0-