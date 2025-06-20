Госстандарт: практически во всех сферах экономики Беларуси до 2040 года будет использоваться ИИ

«Наша страна делает только первые шаги в направлении искусственного интеллекта, но в Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года предусмотрено, что практически во всех сферах экономики республики будет использоваться ИИ, — рассказала Оксана Гришкевич. — Сегодня мы нарабатываем регулирование через технические стандарты, потому что законодательство, которое бы жестко регулировало эту сферу, только формируется».