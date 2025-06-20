В память о героях, завоевавших Победу. Белорусско-российский автовелопробег прибыл в Гродно

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк отметил, что неслучайно в маршруте участников пробега оказался город над Неманом. «Мы гордимся, что вошли в число городов, выбранных для пробега, городов, имевших ключевое значение в Великой Отечественной войне. Гродно одним из первых принял удар вражеской армады. Подвиг пограничников, красноармейцев Гроденского укрепрайона живет в наших душах. Он реализован в мемориалах и памятниках. И доброй традицией стало для белорусов и россиян во все памятные даты приходить к обелискам, к памятникам, курганам, чтя память героев. Сегодня мы находимся на территории Кургана Славы, который символизирует Победу советского народа в Великой Отечественной войне, — сказал Виктор Пранюк. — Нашу память невозможно стереть. Мы помним ужасы войны. Мы знаем, как сложно было завоевать Победу. И как сложно было восстановить экономику страны».