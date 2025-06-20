В память о героях, завоевавших Победу. Белорусско-российский автовелопробег прибыл в Гродно

20 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный автовелопробег белорусов и россиян прибыл в Гродно. Участники патриотического мероприятия возложили цветы к подножию Кургана Славы, передает корреспондент БЕЛТА.
БФСО «Динамо» и ВФСО «Динамо», учитывая совместное героическое прошлое, во имя сохранения исторической справедливости и памяти, разделяя единые принципы в спортивной и иных сферах, выступили с инициативой организации и проведения совместного межгосударственного автовелопробега. Он стартовал 17 июня и завершится 23-го. Маршрут участников пролег через Москву, Волоколамск, Ржев, Вязьму, Смоленск, Витебск, Могилев, Минск, Хатынь. Сейчас динамовцы в городе над Неманом.
В едином стремлении сохранить правду о героях. Международный автовелопробег прибыл в Минск.
Как отметил председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский, между Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» и Белорусским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» налажено тесное сотрудничество. «Мы прошли по местам боевой славы России, теперь мы в Республике Беларусь. Минск, Гродно — красивейшие города, здесь прекрасные люди, — сказал Анатолий Гулевский. — 80 лет назад каждая пядь этой земли была полита кровью».
Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Дмитрий Балаба подчеркнул: «Мы проводим этот автовелопробег в память о наших дедах, о тех, кто когда-то завоевал Победу. И мы, настоящие патриоты, динамовцы, вместе в едином патриотическом порыве проезжаем по памятным местам, — сказал он. — Сегодня в Европе, да и в целом в мире, есть попытки переписать историю. Но мы помним и знаем, как это было. Мы помним и чтим память героев, благодаря которым мы живем под мирным небом».
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк отметил, что неслучайно в маршруте участников пробега оказался город над Неманом. «Мы гордимся, что вошли в число городов, выбранных для пробега, городов, имевших ключевое значение в Великой Отечественной войне. Гродно одним из первых принял удар вражеской армады. Подвиг пограничников, красноармейцев Гроденского укрепрайона живет в наших душах. Он реализован в мемориалах и памятниках. И доброй традицией стало для белорусов и россиян во все памятные даты приходить к обелискам, к памятникам, курганам, чтя память героев. Сегодня мы находимся на территории Кургана Славы, который символизирует Победу советского народа в Великой Отечественной войне, — сказал Виктор Пранюк. — Нашу память невозможно стереть. Мы помним ужасы войны. Мы знаем, как сложно было завоевать Победу. И как сложно было восстановить экономику страны».
«Сегодня мы перенимаем эстафету памяти. От того, как мы с вами будем продолжать славные традиции наших дедов и прадедов, будет зависеть будущее. “Сила в движении” — этот знаменитый лозунг динамовцев как никогда важен сейчас, (важно. — Прим. БЕЛТА) именно движение, сближение наших стран, строительство Союзного государства народов Беларуси и России. Мы с вами прошли достаточно длинный путь, но впереди еще много работы. И будет очень здорово, когда мы, удовлетворенные своей работой, передадим эту эстафету следующим поколениям», — дополнил зампредседателя Гродненского облисполкома.
Закончится пробег в городе-герое Бресте. -0-