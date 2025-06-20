Ульрике Геро рассказала, что присутствовала на выступлении Путина и осталась под впечатлением от его речи. Однако она была удивлена, прочитав на следующий день статью в Suddeutsche Zeitung, где речь была представлена в ином свете, что вызвало у неё сомнения в правдивости публикации.