Немецкие СМИ исказили восприятие граждан Германии о президенте России Владимире Путине после его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила немецкий политолог и публицист Ульрике Геро в беседе с Lenta.ru.
Ульрике Геро рассказала, что присутствовала на выступлении Путина и осталась под впечатлением от его речи. Однако она была удивлена, прочитав на следующий день статью в Suddeutsche Zeitung, где речь была представлена в ином свете, что вызвало у неё сомнения в правдивости публикации.
По словам Геро, негативный образ Путина, сформированный западными СМИ после Мюнхенской конференции, серьёзно повлиял на отношения между Россией и Западом. Она отметила, что до 2007 года Россия и США занимали лидирующие позиции в рейтингах популярности среди жителей Германии. Кроме того, политолог указала на изменения в трактовке роли СССР во Второй мировой войне в западных учебниках истории, где вклад Советского Союза стали приуменьшать.
Ранее представители Левой партии и «Альтернативы для Германии» (АдГ) призвали власти ФРГ начать диалог с российским лидером. Сопредседатель фракции Левых в Бундестаге Зёрен Пелльман в разговоре с немецкими СМИ подчеркнул, что Германия слишком долго избегала активных дипломатических шагов для урегулирования конфликта на Украине.