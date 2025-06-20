Александр Беглов: «Врачи Петербурга сегодня выполняют уникальные высокотехнологичные операции»

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что за последние несколько лет в городе были построены новые больничные стационары. Прошли полную модернизацию и переоснащение ряд лечебных учреждений, в больницах появились современное оборудование. Что позволило увеличить число операций по наиболее дорогостоящим видам высокотехнологичной медицинской помощи. Это трансплантология, онкология. нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия. Так же, на страже здоровья появилась робототехника, современные операции проводятся с участием новейших разработок.