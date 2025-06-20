Александр Беглов: «Врачи Петербурга сегодня выполняют уникальные высокотехнологичные операции»

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках встречи на ПМЭФ 25 обсудили перспективы развития высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.
Это направление входит в число десяти приоритетов развития Санкт Петербурга, поэтому в рамках форума медицинской тематике на стенде города было уделено особое внимание.
Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что за последние несколько лет в городе были построены новые больничные стационары. Прошли полную модернизацию и переоснащение ряд лечебных учреждений, в больницах появились современное оборудование. Что позволило увеличить число операций по наиболее дорогостоящим видам высокотехнологичной медицинской помощи. Это трансплантология, онкология. нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия. Так же, на страже здоровья появилась робототехника, современные операции проводятся с участием новейших разработок.
Александр Беглов поделился статистикой: в 2024 году в Петербурге было проведено 136 тысяч операций повышенной сложности.
— Наши врачи сегодня выполняют уникальные по мировым меркам высокотехнологичные операции, — отметил губернатор.
В настоящий момент в Санкт-Петербурге работают 8 медицинских центров, где проводятся операции по трансплантации органов. А в апреле 2025 года в городском стационаре Мариинской больнице была выполнена первая трансплантация сердца, операция прошла успешно.
А вот еще один пример, который доказывает профессионализм российских врачей:
в Санкт-Петербурге женщина родила третьего ребенка после пересадки печени.
Глава Петербурга отметил, что оснащение больниц современным оборудованием позволило значительно расширить перечень проводимых высокотехнологичных операций.
Статистика регионального городского депздрава доказывает, что выросла эффективность лечения пороков сердца и сосудов, злокачественных новообразований, аритмии, различных болезней сердца, почечной недостаточности и многих других недугов.
В городской больнице № 40 открылся Центр высоких технологий и хирургического лечения нейродегенеративных и демиелинизирующих заболеваний, — отметил губернатор.
Больница оснащена самым современным оборудованием — аппарат фокусированной ультразвуковой абляции под контролем МРТ позволяет проводить сложнейшие операции. Недавно в Центре успешно провели первую сложную операцию.