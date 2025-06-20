Кавазашвили: Европа хочет «укусить» РФ, осудив футболиста Промеса

«Я более чем уверен в том, что это уже принципиальная позиция европейской юриспруденции. Они хотят укусить нас, хоть маленьким таким примером, но укусить. Что Россия берет бандитов к себе и покрывает их. Ну укусят они, напишут лишний раз про нас плохо, но от этого мы слабее не станем, они не победят в единоборстве с нами на любом уровне — экономическом, политическом, военном. Мы все равно их победим», — сказал собеседник издания.