Европа хочет «укусить» РФ, осудив бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Об этом корреспонденту сообщил aif.ru экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
Ранее сообщалось, что Промес был передан властями Объединенных Арабских Эмиратов Нидерландам, где он заочно осужден на 7,5 лет за контрабанду кокаина и покушение на убийство.
«Я более чем уверен в том, что это уже принципиальная позиция европейской юриспруденции. Они хотят укусить нас, хоть маленьким таким примером, но укусить. Что Россия берет бандитов к себе и покрывает их. Ну укусят они, напишут лишний раз про нас плохо, но от этого мы слабее не станем, они не победят в единоборстве с нами на любом уровне — экономическом, политическом, военном. Мы все равно их победим», — сказал собеседник издания.
Кавазашвили также рассказывал aif.ru, что Промес говорил в «Спартаке», что невиновен в преступлении.
В феврале 2024 года Промеса задержали в аэропорту Дубая за то, что он попал в ДТП и покинул место аварии. Форвард не мог уехать из ОАЭ, так как власти рассматривали запрос Нидерландов о его выдаче. С сентября прошлого года он выступал за «Дубай Юнайтед».
14 февраля 2024 года суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения. Летом 2023 года на родине он был осужден на 18 месяцев за нанесение ножевого ранения своему брату.