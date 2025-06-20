В Ростове за незаконный сбыт наркотиков осудили десять человек

Как установило следствие, группа действовала по отработанной схеме. Они организовали интернет-продажи наркотиков, совершили 20 попыток сбыта запрещенных веществ, легализовали преступные доходы через финансовые схемы. При этом, все обвиняемые свою вину не признали.