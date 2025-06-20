В Ростове за незаконный сбыт наркотиков осудили десять человек

Суд в Ростове вынес суровый приговор членам крупной преступной группировки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Согласно опубликованным данным, десять подсудимых признаны виновными в организации преступного сообщества, наркоторговле и отмывании денег на сумму 255 миллионов рублей.
Как установило следствие, группа действовала по отработанной схеме. Они организовали интернет-продажи наркотиков, совершили 20 попыток сбыта запрещенных веществ, легализовали преступные доходы через финансовые схемы. При этом, все обвиняемые свою вину не признали.
Суд приговорил обвиняемых от 20 до 15 лет колонии и крупные штрафы. Приговор в законную силу не вступил.
Подпишись на нас в Telegram.