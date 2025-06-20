Геворгян: ШОС может предложить формат дипломатического урегулирования конфликта Израиля и Ирана

Кроме того, по размеру Иран достаточно большая страна. «Выбивание этого замкового, если так можно выразиться, камня опасно для нас с вами и для Китая. И для Индии, и для стран Персидского залива, и для Магриба. Никому это не нужно. Поэтому те, кто в этом не заинтересован, понимают, что лучше пресечь это в зародыше и не дать свалить Иран», — считает она.