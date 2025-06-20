Геворгян: ШОС может предложить формат дипломатического урегулирования конфликта Израиля и Ирана

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шанхайская организация сотрудничества может предложить формат дипломатического урегулирования конфликта Израиля и Ирана. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян.
Отвечая на вопрос про идеальный исход конфликта Израиля и Ирана, востоковед отметила, что для этого нужно проявить определенную дипломатическую инициативу. Каринэ Геворгян обратила внимание, что этот конфликт часто называют ирано-израильским, хотя именно Израиль напал на Иран. Таким образом, логичнее называть его израильско-иранским. «Справедливости ради, иранцы же писали: не мы это начали, но мы постараемся это закончить», — подчеркнула она.
Геворгян: операция Израиля против Ирана имеет большое сходство с «Паутиной» СБУ Геворгян: нападение Израиля консолидировало иранцев, в том числе покинувших страну.
Возвращаясь к вопросу дипломатического урегулирования конфликта, Каринэ Геворгян констатировала, что за 40 с лишним лет такой формат не удалось выработать. «Или России, или нашему Союзному государству, или организации под аббревиатурой ШОС нужно предложить как минимум этот формат. И если возможны были непрямые переговоры Вашингтон — Тегеран через Оман, пусть будут непрямые переговоры на нашей шосовской, московской или минской площадке. Вот это можно предложить», — считает востоковед.
Она обратила внимание и на территориальное размещение Ирана: «Геостратегическое положение Ирана его спасало. Несмотря на санкции, несмотря на позицию аятолл, оно его спасает. У Ирана невероятно выигрышное геостратегическое положение. В каком-то смысле, если посмотреть на глобус, он находится в центре восточного полушария».
Кроме того, по размеру Иран достаточно большая страна. «Выбивание этого замкового, если так можно выразиться, камня опасно для нас с вами и для Китая. И для Индии, и для стран Персидского залива, и для Магриба. Никому это не нужно. Поэтому те, кто в этом не заинтересован, понимают, что лучше пресечь это в зародыше и не дать свалить Иран», — считает она.
Каринэ Геворгян добавила, что народ Ирана консолидированно выступает за защиту страны. Это касается в том числе представителей иранской оппозиции. «Некоторые даже пытаются попасть в страну, чтобы воевать на стороне народа. В том числе невзирая на свое отношение к теократическому руководству», — подчеркнула востоковед. -0-