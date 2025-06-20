NYT: Ракетный удар Ирана повредил здания у главного порта Хайфы

Ракетный удар Ирана нанес ущерб зданиям в районе главного порта Хайфы, Израиль. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заместителя мэра города Сарит Голан-Штейнберг.
«Заместитель мэра Хайфы заявила, что здания возле главного порта города были повреждены после того, как неподалеку упала иранская ракета», — отмечается в публикации.
В настоящее время городские власти проводят оценку масштабов разрушений.
Ранее КСИР официально подтвердил первое боевое использование баллистических ракет «Саджил» при нанесении ответных ударов по Израилю. Эти двухступенчатые ракеты средней дальности впервые были применены в реальных боевых условиях.
По данным агентства Shana, Израиль нанес точные авиаудары по ключевым объектам нефтяной инфраструктуры Тегерана. Были атакованы северное и южное хранилища, а также нефтебазы в районах Кан и Шахран.