Путин о возвращении компаний в РФ: Мы поддержим все, что нам выгодно

Путин отметил, что Россия должна внимательно изучить, как и почему иностранные компании покидали рынок. Если они уходили из-за давления политических элит своих стран, таких партнеров нельзя считать надежными. Президент подчеркнул, что российский бизнес успешно справился с управлением после ухода зарубежных компаний, что укрепило экономику страны. Однако, если между партнерами были подписаны юридические соглашения, гарантирующие возможность возвращения (так называемый «байбек»), российские компании должны выполнять эти обязательства.