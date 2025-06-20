Путин о возвращении компаний в РФ: Мы поддержим все, что нам выгодно

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) президент России Владимир Путин рассказал о возможном возвращении иностранных компаний в страну. Он предложил создать четкие правила, которые окончательно закроют вопрос сроков давности для таких случаев.
Путин отметил, что Россия должна внимательно изучить, как и почему иностранные компании покидали рынок. Если они уходили из-за давления политических элит своих стран, таких партнеров нельзя считать надежными. Президент подчеркнул, что российский бизнес успешно справился с управлением после ухода зарубежных компаний, что укрепило экономику страны. Однако, если между партнерами были подписаны юридические соглашения, гарантирующие возможность возвращения (так называемый «байбек»), российские компании должны выполнять эти обязательства.
«Нам нужно будет принять решение по поводу тех, кто хочет вернуться. Мы должны поддержать все, что нам выгодно», — уточнил Путин.
Глава государства добавил, что Россия не выгоняла иностранные компании с рынка. Многие из них ушли сами, несмотря на значительные финансовые потери. Путин подчеркнул, что политика страны в отношении зарубежного бизнеса не изменилась. Россия не закрывает рынок для иностранных компаний по национальному признаку.
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Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.