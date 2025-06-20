Американский комик Росс узнал о раке прямой кишки из шутки врача про облысение

Американский стендап-комик Джефф Росс в ходе вечернего ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» рассказал, что доктор пошутил про облысение от химиотерапии, когда объявил артисту его диагноз — рак прямой кишки.
По словам юмориста, обнаружить новообразование удалось в ходе процедуры, которую он решил сделать по рекомендации приятеля. Комик отметил, что до этого не замечал у себя никаких подозрительных симптомов.
— Мой онколог говорит мне: «Плохая новость — тебе предстоят шесть месяцев химиотерапии. Хорошая — ты и так давно уже потерял волосы», — рассказал Росс.
Забавный случай произошел во время прямого эфира телеканала Fox News, когда во время репортажа у Белого дома на голову журналисту Питеру Дуси села птица.
Американский телеведущий Марк Консуэлос тоже оказался в центре забавного инцидента, выйдя в прямой эфир с расстегнутой ширинкой.
Кроме того, финансовый журналист и телеведущий Мартин Льюис упал на пол, чем позабавил зрителей. Необычный и смешной случай произошел во время прямого эфира его программы The Martin Lewis Money Show.