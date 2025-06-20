Путин ответил, будет ли пересмотр итогов приватизации девяностых

«Национализации в России не будет, как и пересмотра итогов приватизации 90-х», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Как отметил глава государства, несмотря на то, что в ходе приватизации в 90-х годах было допущено много несправедливости, решение о пересмотре ее итогов было бы еще более ошибочным.