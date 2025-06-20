Путин ответил, будет ли пересмотр итогов приватизации девяностых

Путин заявил, что национализации в России не будет.
Власти РФ не планируют проводить национализацию предприятий и пересматривать итоги приватизации 1990-х годов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил президент России Владимир Путин.
«Национализации в России не будет, как и пересмотра итогов приватизации 90-х», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Как отметил глава государства, несмотря на то, что в ходе приватизации в 90-х годах было допущено много несправедливости, решение о пересмотре ее итогов было бы еще более ошибочным.
Путин выступил с инициативой разработать правовую основу, регламентирующую сроки давности для всех аналогичных случаев, подчеркнув необходимость окончательно урегулировать этот вопрос и больше к нему не возвращаться. Путин также отметил, что национализация не способна обеспечить экономический рост страны. Он подчеркнул, что такая процедура предусмотрена законодательством, однако власти России эти нормы не применяют.
Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что происходящее вокруг аэропорта Домодедово не связано с процессом национализации. Российский лидер также отметил, что меры по национализации не способствуют стимулированию экономического роста в стране, пишет RT.