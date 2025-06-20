Даже в космосе помню про «Артек»: легендарному детскому центру исполнился век

16 июня свой вековой юбилей отметил легендарный лагерь «Артек». Чем он знаменит и как в него попасть сегодня — узнала «Вечерняя Москва».
Волшебный билет.
Мечтать о путевке в «Артек» может каждый, а получить ее сумеют лишь лучшие. Шанс на это есть у ребят в возрасте от 8 до 17 лет, у которых есть достижения в учебе, спорте, творчестве. Чтобы им воспользоваться, нужно зарегистрироваться на сайте Артек.дети, заполнить профиль, указать достижения за последние три года и подать заявку по одной из квот (региональная, тематическая, коммерческая). При отборе используется рейтинговая система.
Мы разные, но мы вместе.
Счастливцев, которым за 21 день смены суждено стать артековцами на всю жизнь, немало. За время существования лагеря ими стали около 2 миллионов человек из 150 стран мира. Среди них и космонавт-испытатель Андрей Бабкин.
— Я был здесь в 1983 году в лагере «Озерный» и несу в своем сердце удивительную красоту и атмосферу лагеря, — поделился почетный гость юбилейных мероприятий Андрей Бабкин. — Это многое дало мне и в жизни, и в профессии.
Если смена, начавшаяся 16 июня 1925 года, принимала 80 человек, то на юбилейной присутствовали около 3,5 тысячи детей из 30 стран мира. Если когда-то «Артек» начинался как палаточный городок, то теперь в нем 10 лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Полевой», «Речной», «Озерный», «Хрустальный», «Янтарный», «Морской» и новый «Солнечный». Каждый ребенок тут получает форменную одежду, причем цвета одного лагеря отличаются от прочих, ведь в каждом своя специфика.
Природа Страны детства.
Не зря «Артек» называют Страной детства — его территория составляет 218 гектаров, причем около половины занимает парковая зона. Здесь расположен Парк Гартвиса, названный так в честь основателя Никитского ботанического сада, где произрастает около 300 видов растений из Средиземноморья, Северной Америки, Юго-Восточной Азии. Есть и своя оливковая роща, посаженная в начале XIX века, которая плодоносит, и осенью тут проводят праздник сбора оливок. А главная природная достопримечательность — Аю-Даг, или Медведь-гора. Ее ранним утром в сопровождении вожатых и покоряют ребята, чтобы заслужить звание артековца.
Традиции и инновации.
Заглянуть в «Артек» можно и онлайн. Каждую смену весь лагерь собирается в эстрадно-концертном комплексе «Артек-Арена», открытом в 2017 году, на «Встречу перед расставанием», церемонию закрытия смены. Ее трансляцию ведут и в соцсетях. А в числе юбилейных мероприятий прошел ИТ-фестиваль «От мечты к прогрессу».
— Мы гордимся тем, что «Артек» становится центром притяжения для талантливых и любознательных людей, — подчеркнул директор «Артека» Константин Федоренко. — Он открывает новые горизонты и вдохновляет на большие достижения.
Живы в «Артеке» и давние традиции. Здесь звучит приветствие: «Всем, всем — добрый день». По утрам на костровых площадках лагерей поднимают государственный флаг. Уезжая, ребята забирают на память уголек из костра, чтобы вспоминать, когда трудно, как разжечь свой внутренний огонь.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:
— 100 лет «Артек» является международным эталоном качества детского отдыха. Давайте поблагодарим тех, кто сделал это чудо — большую команду под руководством нашего президента Владимира Путина, который создает условия для того, чтобы дети могли реализовать таланты. Поблагодарим тех, кто работает с ребятами каждый день.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 июня, поздравил международный детский центр «Артек» с 100-летием и отметил, что его юбилей является значимым событием для всей страны.