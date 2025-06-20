Даже в космосе помню про «Артек»: легендарному детскому центру исполнился век

Мечтать о путевке в «Артек» может каждый, а получить ее сумеют лишь лучшие. Шанс на это есть у ребят в возрасте от 8 до 17 лет, у которых есть достижения в учебе, спорте, творчестве. Чтобы им воспользоваться, нужно зарегистрироваться на сайте Артек.дети, заполнить профиль, указать достижения за последние три года и подать заявку по одной из квот (региональная, тематическая, коммерческая). При отборе используется рейтинговая система.