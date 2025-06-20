Руководитель башкирского сельсовета ответил перед законом за нецелевую растрату бюджетных средств

В ходе проверки удалось выяснить, что глава поселения направил 280 тысяч рублей, выделенные из муниципального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская сред», на ликвидацию несанкционированной свалки, хотя эти обязанности по решению суда возложены на Министерство земельных и имущественных отношений республики.