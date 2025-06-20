Руководитель башкирского сельсовета ответил перед законом за нецелевую растрату бюджетных средств

В Давлекановском районе Башкирии выявили нарушение в использовании бюджетных средств администрацией Поляковского сельсовета. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.
В ходе проверки удалось выяснить, что глава поселения направил 280 тысяч рублей, выделенные из муниципального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская сред», на ликвидацию несанкционированной свалки, хотя эти обязанности по решению суда возложены на Министерство земельных и имущественных отношений республики.
Для маскировки нецелевого расхода чиновник заключил контракт с предпринимателем, в котором были указаны недостоверные сведения о характере работ по благоустройству территории.
По результатам прокурорской проверки глава сельского поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств. В Совет сельского поселения внесено представление об устранении нарушений.
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