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Руководитель башкирского сельсовета ответил перед законом за нецелевую растрату бюджетных средств

Главу сельсовета в Башкирии оштрафовали за нецелевую растрату бюджетных денег.

Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии выявили нарушение в использовании бюджетных средств администрацией Поляковского сельсовета. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

В ходе проверки удалось выяснить, что глава поселения направил 280 тысяч рублей, выделенные из муниципального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская сред», на ликвидацию несанкционированной свалки, хотя эти обязанности по решению суда возложены на Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Для маскировки нецелевого расхода чиновник заключил контракт с предпринимателем, в котором были указаны недостоверные сведения о характере работ по благоустройству территории.

По результатам прокурорской проверки глава сельского поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств. В Совет сельского поселения внесено представление об устранении нарушений.

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