Умер создатель бренда белорусского нижнего белья Serge Сергей Атрощенко

В сообщении сказано, что Атрощенко умер 19 июня от тяжелого онкологического заболевания. Он родился в 1970 году в Минске и учился зарабатывать еще в детстве. В одном из интервью Атрощенко рассказывал о том, как в десять лет резал лозу, а затем сдавал ее на мозырскую фабрику.