Умер создатель бренда белорусского нижнего белья Serge Сергей Атрощенко, пишет smartpress.by.
В сообщении сказано, что Атрощенко умер 19 июня от тяжелого онкологического заболевания. Он родился в 1970 году в Минске и учился зарабатывать еще в детстве. В одном из интервью Атрощенко рассказывал о том, как в десять лет резал лозу, а затем сдавал ее на мозырскую фабрику.
В 21 год он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и начал бизнес, связанный с выделкой кроличьих шкурок, пошивом. Кроме того, он торговал на Сторожевском рынке меховыми шапками и шубами.
В 1996 году Сергей Атрощенко запустил производство белья. Компания, получившая название Serge, быстро развивалась. Она начинала с 15 швейных машинок и такого же количества швей и смогла вырасти до штата в 700 человек. Магазины бренда появились по всей Беларуси, а после — в странах СНГ и отдельных странах Европы.
Кроме того, Атрощенко в свое время был среди основателей газеты «Свободные новости», а позднее учредил еженедельник «Обозреватель».
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