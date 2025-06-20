«Больше водки поможет миру»: модератор ПМЭФ оценил шутку Путина

Также в рамках пленарного заседания ПМЭФ Котеич отметил, что во время ответа президента Индонезии Прабово Субианто Владимир Путин что-то записывал. Президент России заявил, что у него «каждый шаг записан», после чего журналист в шутку поинтересовался, есть у него теперь «какие-то проблемы». Но Путин сказал модератору, что он справится с трудностями.