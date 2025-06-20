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«Больше водки поможет миру»: модератор ПМЭФ оценил шутку Путина

После шутки президента России Владимира Путина о том, что при употреблении водки «нужно закусить», которой он прокомментировал поставки российского алкоголя в Южно-Африканскую Республику, модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Надим Котеич высказался о пользе напитка.

После шутки президента России Владимира Путина о том, что при употреблении водки «нужно закусить», которой он прокомментировал поставки российского алкоголя в Южно-Африканскую Республику, модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Надим Котеич высказался о пользе напитка.

— Больше водки поможет миру и приведет его в лучшее состояние, — отметил журналист.

В ответ на это Путин отметил, что «во всяком случае, будет веселее жить», передает пресс-служба Кремля.

Комментируя поставки российской водки в ЮАР, глава государства отметил, что вслед за ней в страну отправится мясная продукция или зерно, по поставкам которого Россия занимает первое место.

Также в рамках пленарного заседания ПМЭФ Котеич отметил, что во время ответа президента Индонезии Прабово Субианто Владимир Путин что-то записывал. Президент России заявил, что у него «каждый шаг записан», после чего журналист в шутку поинтересовался, есть у него теперь «какие-то проблемы». Но Путин сказал модератору, что он справится с трудностями.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.