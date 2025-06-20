«Извергаются незаметно»: учёные раскрыли ещё одну загадку вулканов

Перед тем, как начать извергаться, многие вулканы демонстрируют очевидные признаки активности: земная поверхность меняет свою форму, регистрируются подземные колебания. Это связано с тем, что магма и сопутствующие газы заполняют полости, расположенные под землей.
Магматический очаг — это подземное пространство, где аккумулируется расплавленная горная порода (магма), предшествующая извержению. В случае значительного скопления магмы и тепловой энергии вулкан может неожиданно и мощно извергнуться. Однако существуют и вулканы с «тихим» характером, извержения которых происходят практически незаметно.
Исследователи, анализируя вулкан Вениаминова на Аляске, создали модель, которая помогает интерпретировать и прогнозировать подобные скрытые извержения. Результаты их работы были опубликованы в научном издании Frontiers in Earth Science.
«Несмотря на прогресс в области вулканического мониторинга, некоторые вулканы все еще извергаются без каких-либо явных предупреждений, что повышает уровень опасности для людей», — подчеркнул ведущий автор исследования, доктор Юю Ли из Университета Иллинойса.
Особую угрозу представляют вулканы, расположенные вблизи крупных населенных пунктов. В числе опасных зон находятся вулканы в Мексике (Попокатепетль и Колима), Индонезии (Мерапи), Колумбии (Галерас) и Италии (Стромболи).