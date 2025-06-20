Путин о росте цен на нефть: РФ строго выполняет договоренности с ОПЕК

Россия неукоснительно соблюдает договоренности с ОПЕК+. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями и партнерами по линии ОПЕК плюс», — подчеркнул Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
По словам президента, многие страны, включая страны Персидского залива, могут увеличить добычу нефти и поставки на мировой рынок. Однако, как считает российский лидер, сейчас это преждевременно. Путин также напомнил о постепенном наращивании добычи нефти несколькими странами ОПЕК.
Ранее глава государства отметил, что Россия может потерять долю на мировом рынке нефти в связи с сокращением добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. В этом случае Россия не сможет осуществлять инвестиции, отметил Путин.
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Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.