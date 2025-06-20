Путин о росте цен на нефть: РФ строго выполняет договоренности с ОПЕК

По словам президента, многие страны, включая страны Персидского залива, могут увеличить добычу нефти и поставки на мировой рынок. Однако, как считает российский лидер, сейчас это преждевременно. Путин также напомнил о постепенном наращивании добычи нефти несколькими странами ОПЕК.