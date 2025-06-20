Цены вот-вот достигнут миллиона: ведущие вузы подняли плату за обучение

В пятницу, 20 июня, стартовала приемная кампания в российских вузах. На бюджетные места рассчитывают не все, но и с платным обучением не все гладко: система активно реформируется и модернизируется. С 1 сентября 2025 года право определять количество платных мест перейдет от вузов к правительству, но политика ценообразования по-прежнему остается в руках администрации учебных заведений. Ведущие университеты заявили о повышении цен на наиболее востребованные программы обучения.
Среди лидеров удорожания — технические вузы и программы естественно-научного цикла. По данным рейтингового агентства, самый серьезный подъем цен ожидается в Московском физико-техническом институте (МФТИ, он же Физтех). Здесь стоимость обучения возрастет примерно на 50−60% по сравнению с 2024 годом.
Так, цена за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» уже выросла с 467 000 до 767 000 рублей (это более чем 60%) Увеличилась стоимость платного обучения еще на трех востребованных программах института: «информатика и вычислительная техника» — до 767 000 рублей, «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» — до 893 000 ₽ По подсчетам аналитиков, удорожание составило 48%.
Другие ведущие технические вузы, такие как Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), подняли цену на программы «прикладная математика и информатика», «техническая физика» и «физика». Стоимость возросла от 31 до 20%. Если курс «прикладная математика и информатика» Бауманки в 2024 году стоил 430 000 рублей, то теперь будущим Перельманам придется заплатить 500 000 рублей. Аналогичная программа в МИФИ поднялась до 440 000 рублей, а в СПбПУ до 302 000 рублей.
Традиционно выросли цены на факультетах, готовящих людей в белых халатах. Агентство приводит данные по факультету «лечебное дело» Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Будущим медикам (а точнее, их родителям) придется заплатить 734 000 рублей за курс. Это на 40% выше прошлогодних цен.
Что касается гуманитарных специальностей, то стоимость обучения выросла и на них. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС, Президентская академия) значительно повысились цены на программу «экономика». В СПбГУ на 41% — до 472 000 рублей; в РАНГиГС — на 30% — до 570 000 рублей. В Финансовом университете обучение по программам «информационная безопасность» выросла до 435 000 рублей, а курс «реклама и связь с общественностью» — до 565 000 ₽
В лидерах по ценнику и в гуманитарной области — все тот же МГУ. Специальность «востоковедение и африканистика» подорожала до 620 000 рублей. Но все же преимущество на рынке знаний все равно у технических направлений.
Традиционно высокими остались цены на обучение в Высшей школе экономики (ВШЭ) и Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). В 2025 году их стоимость поднялась незначительно. Во ВШЭ за программу «экономика» назначили 770 000 рублей, в МГИМО на «журналистику» подняли до 760 000 рублей.
Ценообразование в вузах зависит от комплекса факторов: зарплата сотрудников, закупка оборудования, поддержание инфраструктуры, рост инфляции, внедрение новых инновационных технологий, «расходников» — материалов и препаратов в лаборатории.
И если верхняя планка в ценообразовании определяется рынком, то нижнюю устанавливает министерство образования и науки. Вузы не имеют права назначит цену за обучение ниже, чем нормативы, спущенные сверху.