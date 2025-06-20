Цены вот-вот достигнут миллиона: ведущие вузы подняли плату за обучение

Что касается гуманитарных специальностей, то стоимость обучения выросла и на них. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС, Президентская академия) значительно повысились цены на программу «экономика». В СПбГУ на 41% — до 472 000 рублей; в РАНГиГС — на 30% — до 570 000 рублей. В Финансовом университете обучение по программам «информационная безопасность» выросла до 435 000 рублей, а курс «реклама и связь с общественностью» — до 565 000 ₽