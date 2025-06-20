Певица Derzy рассказала, как убирает темные круги под глазами

Представительницы шоу-бизнеса особенно тщательно относятся к вопросам своей внешности, потому что зачастую переутомляются, а выглядеть все равно надо хорошо. Так, певица Derzy призналась «МК», что из-за невысыпания вынуждена пользоваться достижениями современной косметологии, дабы скрыть последствия переутомления.
«В случае если я поспала мало, предпочитаю справляться с несовершенствами за счет патчей и масок для лица, а также скребка гуаша. При этом все храню в холодильнике. Холод, кстати, отлично избавляет от отеков, — рассказала артистка. — Также обожаю альгинатные маски. Могу дать лайфхак: когда замешиваете маску, можете добавить в нее вашу любимую сыворотку».
Также Derzy апробировала еще один необычный метод улучшения зоны под невыспавшимимся глазами.
«Можно нанести крем под глаза и сверху положить патчи. Все это в совокупности очень хорошо питает. У меня такой метод работает», — призналась певица.
По словам исполнительницы, иногда улучшить внешний вид помогает банальная смена имиджа.
"Можно поэкспериментировать с прической, покрасить волосы или придать более насыщенный цвет свои волосам. Я себе недавно сделала каре и нисколько не жалею.
Во-первых, это стильно! Во-вторых, прическа может рассказать о вас больше, чем вы думаете, выдать ваше настроение, характер, настрой и ваши планы на жизнь.
Прислушивайтесь к себе и не бойтесь экспериментов", — подытожила звезда.