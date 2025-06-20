Певица Derzy рассказала, как убирает темные круги под глазами

«В случае если я поспала мало, предпочитаю справляться с несовершенствами за счет патчей и масок для лица, а также скребка гуаша. При этом все храню в холодильнике. Холод, кстати, отлично избавляет от отеков, — рассказала артистка. — Также обожаю альгинатные маски. Могу дать лайфхак: когда замешиваете маску, можете добавить в нее вашу любимую сыворотку».