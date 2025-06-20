Диалог с Путина с Мерцем не имеет смысла: в Германии раскрыли реальную роль страны на мировой арене

Он отметил, что реальные договоренности возможны только между Россией и США. Моосдорф сослался на слова вице-президента США Джей Ди Венса, который считает, что европейские страны играют роль посредников для американских интересов. При этом политик добавил, что любые попытки Германии наладить диалог с Россией стоит поддерживать. По его мнению, это поможет предотвратить обострение конфликта на Украине, особенно если Мерц решит поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.