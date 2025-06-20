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Диалог с Путина с Мерцем не имеет смысла: в Германии раскрыли реальную роль страны на мировой арене

Депутат бундестага Моосдорф: Разговор Путина с Мерцем не имеет смысла.

Источник: Комсомольская правда

Разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Фридрихом Мерцем не принесет результатов, поскольку ключевые вопросы решаются только между Москвой и Вашингтоном, а Европа остается в стороне. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в беседе с Lenta.ru заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

Он отметил, что реальные договоренности возможны только между Россией и США. Моосдорф сослался на слова вице-президента США Джей Ди Венса, который считает, что европейские страны играют роль посредников для американских интересов. При этом политик добавил, что любые попытки Германии наладить диалог с Россией стоит поддерживать. По его мнению, это поможет предотвратить обострение конфликта на Украине, особенно если Мерц решит поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Немецкий политолог и публицист Ульрике Геро сообщила, что немецкие СМИ искажают образ президента России Владимира Путина. Она уточнила, что это началось после его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.