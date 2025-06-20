Минтруда сказало, когда белорусов могут привлечь к работе в выходной день

В Минтруда уточнили, что беременных женщин, работников, которые младше 18 лет, инвалидов (в том случае, если это запрещено их индивидуальной программой реабилитации), женщин с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия) нельзя привлечь к работе в выходной день.