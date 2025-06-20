Минтруда сказало, когда белорусов могут привлечь к работе в выходной день. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание, что в стране привлечение к работе в выходной день возможно только с соблюдением законодательства. Так, к работе могут привлечь по предложению нанимателя и с письменного согласия белоруса. К примеру, для выполнения срочного заказа.
Кроме того, к работе в выходной могут привлечь по инициативе сотрудника с согласия нанимателя. Также существуют исключительные случаи для привлечения к работе и без согласия работников. Среди них указаны: предотвращение аварии, катастрофы, устранения стихийного бедствия, несчастных случаев. Называются оказание экстренной медицинской помощи медперсоналом, устранение неполадок в системах жизнеобеспечения (вода, свет, газ, связь).
В Минтруда уточнили, что беременных женщин, работников, которые младше 18 лет, инвалидов (в том случае, если это запрещено их индивидуальной программой реабилитации), женщин с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия) нельзя привлечь к работе в выходной день.
Говорится, что за работу в выходной предусматривается компенсация. К примеру, доплата к заработной плате в размере не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов или же неоплачиваемый выходной по согласованию с нанимателем.
«Заработная плата за отработанные в такие дни часы начисляется и выплачивается пропорционально отработанному времени», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве заметили, что максимально допустимое число выходных для работы составляет 12 год в год, но за исключением исключительных случаев.
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