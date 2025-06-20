22 июня в Ростовской области пройдет минута молчания

22 июня в 12:15 вся Ростовская область вместе со всей страной склонит головы в минуте молчания. В День памяти и скорби россияне традиционно вспоминают героев и жертв Великой Отечественной войны.
Администрация Ростова-на-Дону призывает жителей области присоединиться к этой важной традиции. Ровно в 12:15 по московскому времени на минуту остановится привычная суета — страна замолчит в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.
Эта минута — возможность лично почтить память своих родных, переживших ужасы войны, и всех, кто отдал жизни за наше мирное небо. В этот момент вся Россия становится единым целым, вспоминая о подвиге предков.
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