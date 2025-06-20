Путин поставил личный рекорд в ходе ПМЭФ-2025

Для сравнения, в прошлом году пленарная часть форума заняла 3 часа 43 минуты, что значительно превышает продолжительность сессии 2023 года, когда мероприятие длилось лишь 2 часа 56 минут. В 2025 году выступление главы российского государства заняло 55 минут, благодаря чему вошло в число пяти самых продолжительных речей на форуме.