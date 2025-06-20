Путин поставил личный рекорд в ходе ПМЭФ-2025

Путин выступал 4 часа.
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Российской Федерации Владимира Путина продолжалось ровно четыре часа, что стало самым длительным показателем за последние три года. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Для сравнения, в прошлом году пленарная часть форума заняла 3 часа 43 минуты, что значительно превышает продолжительность сессии 2023 года, когда мероприятие длилось лишь 2 часа 56 минут. В 2025 году выступление главы российского государства заняло 55 минут, благодаря чему вошло в число пяти самых продолжительных речей на форуме.
В ходе своего доклада Владимир Путин выделил пять ключевых направлений трансформации экономики России: создание условий для повышения экономической активности населения; формирование нового инвестиционного климата; технологическая модернизация экономики; совершенствование структуры внешней торговли, включая экспорт и импорт; а также развитие технологических инноваций в оборонной отрасли с последующей интеграцией их в гражданский сектор.
В рамках пленарного заседания также выступили президент Индонезии Прабово Субианто, советник по национальной безопасности короля Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле. После своих выступлений участники совместно ответили на вопросы, касающиеся наиболее актуальных тем форума. Модератором пленарной сессии в 2025 году выступил генеральный директор телеканала Sky News Arabia из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Котеич.